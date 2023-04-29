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Avantaj Fener'in

THY Avrupa Ligi çeyrek final serisinin ikincisinde Olympiakos'u deplasmanda yenen F.Bahçe Beko, evinde oynayacağı maçlar öncesi avantajlı duruma geçti.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Avantaj Fener'in

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında F.Bahçe Beko, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 82-78 yenip seride durumu 1-1 yaptı. Maça tempolu başlayan Olympiakos, ilk çeyreği 24-10 önde tamamladı. Kanarya, ikinci çeyrekte farkı eriterek soyunma odasına 37-34 mağlup girdi. Final periyoduna da 56-51 geride giren F.Bahçe Beko, 31-22'lik seri ile karşılaşmayı lehine çevirerek kazandı ve seriyi 1-1'e getirdi.
3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği serinin üçüncü maçı 3 Mayıs Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.

KAZARA GELMEDIK

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, "Takım galibiyeti bu. Seriyi eşitledik ama sadece eşitledik. Herkes katkı verdi. Uzun bir süreç bu. Biz burada kazara olmadığımızı gösterdik. Savaşmak için buradayız. Bir süreç bu. Yeni bir takımız. Harika bir ortama sahibiz" sözlerini kullandı.

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