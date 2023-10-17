Anadolu Efes - ASVEL maçı CANLI | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Anadolu Efes, gruptaki üçüncü maçında evinde ASVEL Lyon-Villeurbanne takımını konuk ediyor.

Turnuvadaki ilk iki maçını kaybeden lacivert-beyazlılar, Fransız ekibini mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor.

Bu mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR 1. ÇEYREK OYNANIYOR: ANADOLU EFES 17-15ASVEL

ANADOLU EFES - ASVEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Anadolu Efes - Asvel maçı 17 Ekim Salı günü saat 20.30'da başladı. Müsabaka S Sport 2'de canlı yayınlanıyor.