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Anadolu Efes - ASVEL maçı CANLI | THY Euroleague

THY Euroleague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, üçüncü maçında ASVEL Lyon-Villeurbanne ile karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes, kendi sahasındaki mücadeleyi kazanarak kötü gidişata son vermek istiyor. Bu mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 20:31 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 20:46
Anadolu Efes - ASVEL maçı CANLI | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Anadolu Efes, gruptaki üçüncü maçında evinde ASVEL Lyon-Villeurbanne takımını konuk ediyor.

Turnuvadaki ilk iki maçını kaybeden lacivert-beyazlılar, Fransız ekibini mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor.

Bu mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR

1. ÇEYREK OYNANIYOR: ANADOLU EFES 17-15ASVEL

ANADOLU EFES - ASVEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Anadolu Efes - Asvel maçı 17 Ekim Salı günü saat 20.30'da başladı. Müsabaka S Sport 2'de canlı yayınlanıyor.

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