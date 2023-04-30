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THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Jordan Loyd oldu

Son dakika spor haberleri... THY EuroLeague'de haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Fransa ekibi Monaco forması giyen ABD'li basketbolcusu Jordan Loyd oldu.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 11:28
THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Jordan Loyd oldu

Fransa ekibi Monaco forması giyen ABD'li basketbolcusu Jordan Loyd, THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci haftasının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, takımının play-off çeyrek final serisi ikinci maçında 36 ile kariyerinin en yüksek verimlilik puanına ulaşan Loyd, ikinci kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Jordan Loyd, takımının konuk ettiği İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 86-74 yenerek seride 1-1 eşitliği yakaladığı karşılaşmayı kariyer rekoru 33 sayıyla tamamladı. 29 yaşındaki oyuncu, mücadelede 2'şer ribaunt, asist ve top çalma da kaydetti.

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