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THY EuroLeague'de normal sezon sona eriyor! İşte maç programı

THY Euroleague'de 34. ve son hafta perşembe günü oynanacak 5 karşılaşma ile başlayacak. İşte maç programı...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 12:59
THY EuroLeague'de normal sezon sona eriyor! İşte maç programı

THY Euroleague'de son hafta heyecanı 13 Nisan Perşembe ve 14 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Karşılaşmaların ardından play-off eşleşmeleri belli olacak. Bu hafta Fenerbahçe, Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız ile karşılaşacak. A. Efes ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fransız ekibi Monaco ile mücadele edecek.

Son haftaya girilirken; Olympiakos, Real Madrid, Barcelona, Monaco, Partizan ve Maccabi Tel Aviv play-off'ları garantiledi. Son iki koltuk için ise Fenerbahçe, Baskonia ve Zalgiris Kaunas mücadele edecek. Ligde Fenerbahçe 19 galibiyetle 5. sırada bulunuyor. Baskonia 18 galibiyetle 8. sırada, Zalgiris Kaunas da 18 galibiyetle 9. sırada yer alıyor.

EuroLeague'de 16 galibiyet ve 17 mağlubiyetle 11. sırada bulunan Efes ise play-off dışında kaldı.

EuroLeague'de haftanın programı şöyle:

13 Nisan Perşembe

20.00 Kızılyıldız - Fenerbahçe
20.00 ALBA Berlin - Asvel Lyon-Villeurbanne
21.00 Olympiakos - Baskonia
21.05 Maccabi Tel Aviv - Real Madrid
21.45 Virtus Bologna - Olimpia Milano

14 Nisan Cuma

20.30 A. Efes - Monaco
21.30 Barcelona - Valencia Basket
21.30 Bayern Münih - Zalgiris Kaunas
21.30 Partizan - Panathinaikos

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