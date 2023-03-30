Ergin Ataman'dan play-off yorumu

Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda yaptıkları ve 86-67 kazandıkları Virtus Segafredo Bologna maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İtalya temsilcisiyle yaptıkları maçı değerlendiren tecrübeli başantrenör, "Tüm maç harika savunma yaptık. Top paylaşımında çok iyiydik. Oyunun temposunu kontrol ettik. İlk yarıda bazı boş atışları kaçırdık ve bu yüzden oyunu kopartamadık. İkinci yarıda organizasyonumuzu daha da güçlendirdik. Bu da fark yarattığımız nokta oldu. Rakibimizin bazı oyuncuları bugün İstanbul'da değildi ama yine de çok iyi bir kadroları mevcut. Bizim için önemli bir galibiyet oldu." diye konuştu.

Ergin Ataman, normal sezonun bitimine 2 maç kalırken ilk 8'e girmelerinin zor olduğuna değinerek, "Play-off şansını kaybettik. Yani kendi elimizde değil. Bizim için 5 yılın sonunda çok büyük bir handikap ve moral bozukluğu. Üst üste 2 yıl Avrupa Ligi şampiyonu olan, Avrupa basketbolunun son 4 yılına damga vuran bir takım ve benim için bu çok büyük bir demoralizasyon. İki maçımızı da kazansak diğer sonuçları beklemek zorundayız. Alacağımız galibiyetler yetmeyebilir." ifadelerini kullandı.

Kendisini nasıl hissettiğinin ve motivasyon kaybı yaşayıp yaşamadığının sorulması üzerine Ataman, şunları kaydetti:

"Motivasyon kaybı olmaz. Sahaya maçları kazanmak için çıkıyoruz ama büyük bir moral bozukluğu yaşadığımız gerçek. Sezonun daha ilk haftalarında üzerimizde çok büyük bir baskı oluştu. Bu takımın Avrupa Ligi'nde mutlaka üst üste 3. kez şampiyon olup Avrupa basketbol tarihinde bir ilki gerçekleştireceğimiz söylendi. Bu üzerimizde bir baskı oluşturdu. Yaptığımız 32 maçta sadece 2 veya 3'ünde tam kadroyduk. Larkin, sezonun 4'te 3'lük bölümünde oynamadı. Micic sakatlığından dolayı durdu, Beaubois oynamadı. Şimdi Dunston oynamıyor. Çok güçlü bir kadromuz var ama hiçbir zaman sahaya tam kadro çıkamadık. Üç maçı uzatmada, kendi sahamızda 3-4 maçı son saniye basketiyle kaybettik. Durum böyle olunca moral olarak aşağıdayız. Keşke bugünkü basketbolu burada pisi pisine kaybettiğimiz Bayern Münih, Valencia ve Baskonia maçlarında da oynasaydık. Bu rahatlıkta oynasaydık şu anda ilk 4'ün içinde olurduk. Ancak olmadı. Baskı hepimizi bu noktaya getirdi. Bende motivasyon kaybı yok ama moral bozukluğunun verdiği yorgunluk var."

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA CEPHESİ

İtalyan temsilcisinin başantrenörü Sergio Scariolo ise karşılaşmayla ilgili, "Anadolu Efes'i tebrik ederim. Çok iyi bir oyun ortaya koydular. Son bölümü inanılmaz oynuyorlar. Maç içindeki top paylaşımları, boyalı alana hücumları çok iyiydi. Biz ise tam organize olamadık. Buraya eksik geldik. Maça iyi başladık ama ikinci çeyrekten sonra enerji kaybettik, oyunun içinde kalamadık. Performansımızdan memnun kalmadım ama elimizden geleni yaptık." şeklinde görüş belirtti.