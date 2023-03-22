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Anadolu Efes THY EuroLeague'de Alba Berlin'e konuk oluyor

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 30. haftasında perşembe günü deplasmanda Almanya'nın Alba Berlin takımıyla karşılaşacak.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 10:33
Anadolu Efes THY EuroLeague'de Alba Berlin'e konuk oluyor

Mercedes-Benz Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de oynanacak.

Lacivert-beyazlılar bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 29 karşılaşmada 14 galibiyet ve 15 yenilgiyle 11. sırada yer alıyor.

Alba Berlin ise 8 galibiyet, 21 mağlubiyetle 17. sırada.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Anadolu Efes 78-74 kazanmıştı.

Anadolu Efes, bu maçın ardından normal sezonda kalan 4 maçını İstanbul'da oynayacak. İç sahada Olimpia Milano, Virtus Bologna ve Monaco'yu ağırlayacak olan lacivert-beyazlılar, tek deplasman mücadelesinde ise Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

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