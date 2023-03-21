Fenerbahçe Beko 75-82 Olimpia Milano (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY Euroleague'in 24. hafta erteleme mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Olimpia Milano ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko evinde Olimpia Milano'ya 75-82'lik skorla mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla Euroleague'deki 12. mağlubiyetini aldı.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1.PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 18-23 Olimpia Milano

2.PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 35-37 Olimpia Milano

3.PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 52-61 Olimpia Milano

4. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 75-82 Olimpia Milano

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague'in 24'üncü hafta erteleme karşılaşmasında İtalyan ekibi Olimpia Milano'ya sahasında 82-75 mağlup oldu. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip, 29 maçta 12'nci mağlubiyetini alırken Olimpia Milano galibiyet sayısını 13'e yükseltti.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertli ekip, Nick Calathes, Scottie Wilbekin, Tarık Biberovic, Nigel Hayes-Davis ve Johnathan Motley ilk 5'iyle başladı. Milano'nun ilk 5'i ise Shabazz Napier, Timothe Luwawu-Cabarrot, Stefano Tonut, Nicolo Melli ve Johannes Voigtmann'dan oluştu. Karşılaşmaya hücumda tutuk başlayan Fenerbahçe, mücadelenin ilk 4 dakikasını 7-4 geride kapattı. Periyodun ilerleyen bölümünde hücumda Motley'nin devreye girmesiyle üst üste sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, rakibini savunmada durdurmayı başaramayınca son iki dakikaya 5 sayı farkla geride girdi: 16-21. Kalan bölümde farkı koruyan Milano, ilk periyodu 23-18 önde tamamladı.



İkinci periyotta üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu boş atışları değerlendiremeyen Fenerbahçe, son 4 dakikaya 8 sayı farkla geride girdi: 24-32. Bu dakikanın ardından Marko Guduric'in hücumda devreye girmesiyle farkı indirmeye başladı. Periyodun bitimine 1 saniye kala Devin Booker'ın basketiyle Fenerbahçe farkı 2'ye düşürdü ve ilk yarıyı deplasman ekibi 37-35 önde tamamladı.



Üçüncü periyoda daha etkili başlayan Milano, Napier ve Luwawu-Cabarrot ile hücumda etkili olunca periyodun bitimine 5.27 kala maçta ilk defa farkı çift hanelere çıkardı: 42-52. Farkı periyodun sonuna kadar korumayı başaran deplasman ekibi son periyoda 9 sayı farkla 61-52 önde girdi.



Son periyoda iki takım da hücumda etkisiz başlayınca ilk iki dakika sayısız geçildi. Napier'ın üst üste bulduğu sayıların ardından Motley ve Edwards ile skor üreten sarı-lacivertli ekip, bitime 5.52 kala farkı 7'ye indirerek rakibine molayı aldırdı: 59-66. Hücumda Napier'ı durduramayan sarı-lacivertliler, Motley'nin basket faulünün ardından Edwards ile üçlük isabeti bularak bitime 1.22 kala farkı 4'e indirdi: 72-76. Kalan bölümde Baron ile sayılar bulan Milano, parkeden 82-75 galip ayrıldı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik



HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Olegs Latisevs, Rain Peerandi



FENERBAHÇE BEKO: Calathes, Wilbekin 7, Tarık Biberovic 2, Hayes-Davis, Motley 22, Guduric 19, Edwards 16, Booker 5, Şehmus Hazer, Bjelica 4, Melih Mahmutoğlu



OLIMPIA MILANO: Napier 26, Luwawu-Cabarrot 19, Tonut 6, Melli, Voigtmann 8, Baron 8, Hines 4, Thomas 2, Ricci 3, Mitrou-Long 3, Davies 3