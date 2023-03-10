Fenerbahçe Beko Barcelona: 81-73 (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague'de heyecan dolu bir mücadele daha geride kaldı. Turnuvada 28. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Barcelona ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden Fenerbahçe Beko, 81-73'lük skorla galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague'in 28'inci haftasında sahasında konuk ettiği Barcelona'yı 81-73 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu mücadelenin ardından 17'nci galibiyetini aldı. Barcelona ise 10'uncu mağlubiyetini yaşadı. Fenerbahçe Beko'da Motley 16, Guduric 15 sayıyla mücadele ederken; Barcelona'da 19 sayı kaydeden Nikola Mirotic karşılaşmanın en skorer ismi oldu.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya deplasman ekibi daha etkili başladı. Bulduğu 3 sayılık isabetlerle farkı açan Barcelona, karşılaşmanın ilk 3 dakikasını 16-6'lık skorla önde geçti. Periyodun kalan bölümünde de hücumdaki etkinliğini sürdüren İspanyol ekibi, ilk periyodu 12 sayı farkla 30-18 önde kapattı.



2'nci periyoda iyi başlayan Fenerbahçe, 2 dakikadan kısa bir sürede bulduğu 7 sayıyla farkı tek hanelere indirerek rakibine molayı aldırdı: 25-33. Periyodun ilerleyen bölümünde rakibini hücumda durdurmayı başaran Fenerbahçe, bitime 2.34 kala farkı 2 sayıya kadar indirdi: 34-36. Kalan dakikalarda aradaki farkı korumayı başaran Barcelona, Tobey'in son saniyede gelen basketiyle ilk yarıyı 3 sayı farkla önde kapattı: 37-40.



2'nci yarıya daha etkili başlayan taraf olan Fenerbahçe, periyodun bitimine 7.21 kala Booker'ın 3 sayılık isabetiyle karşılaşmada ilk kez öne geçti: 47-46.Periyodun ilerleyen bölümlerinde Motley ile pota altından sayılar bulan Fenerbahçe, periyodun son 1 dakikasına 59-55 önde girdi. Periyodun bitimine 20 saniye kala Marko Guduric ile isabeti bulan sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 61-56 önde girdi.



4'üncü periyoda daha iyi başlayan taraf Barcelona oldu. Deplasman ekibi karşılaşmanın bitimine 5.37 kala Satoransky'den bulduğu 2 sayılık isabetle skorda dengeyi buldu: 65-65. Periyodun bitimine 4.28 kala gelen televizyon molasının ardından 5-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe, bitime 3.30 kala farkı 4 sayıya çıkardı: 72-68. Karşılaşmanın kalan bölümünde de skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, parkeden 81-73 galip ayrıldı.



FENERBAHÇE BEKO JAN VESELY'İ UNUTMADI



Fenerbahçe Beko - Barcelona maçının öncesinde 2014-2022 yılları arasında sarı-lacivertli ekibin formasını giyen ve yaz transfer döneminde Barcelona'ya transfer olan Çekyalı oyuncu Jan Vesely, Fenerbahçe kulübü tarafından onurlandırıldı. Sarı-lacivertli ekiple 2017 yılında EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Vesely'e karşılaşma öncesi Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier, formasının olduğu bir çerçeve takdim etti. Sarı-lacivertli taraftarlarda eski oyuncusunu, Vesely'e özgü olan tezahürat ile karşılayıp büyük bir sevgi gösterisinde bulundu. Çekyalı oyuncuya ayrıca eşi ve çocuğu da eşlik etti.