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Anadolu Efes, THY EuroLeague'de Baskonia'ya konuk oluyor

Son dakika spor haberi: Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında yarın İspanya temsilcisi Cazoo Baskonia'ya konuk olacak.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 10:47 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 10:47
Anadolu Efes, THY EuroLeague'de Baskonia'ya konuk oluyor

Buesa Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 20 maçta 10 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 9. sırada bulunuyor.

Organizasyonda yaptığı maçların 11'ini kazanan ve 9'undan mağlup ayrılan Cazoo Baskonia ise 7. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Cazoo Baskonia 83-78 kazanmıştı.

İKİ TAKIM ARASINDA 25. MAÇ

Anadolu Efes ile Cazoo Baskonia, THY Avrupa Ligi'nde 25. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında organizasyonda oynanan 24 maçın 13'ünü Anadolu Efes, 11'ini ise Baskonia kazandı.

AVRUPA'DA 788. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 788. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 787 karşılaşmada 448 galibiyet ve 339 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 540. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, 539 mücadelenin 291'ini kazandı, 248'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.

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