Anadolu Efes Bayern Münih CANLI

THY EuroLeague'de 20. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes, evinde Bayern Münih'i konuk ediyor.
Anadolu Efes - Bayern Münih maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...
CANLI SKOR
1. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 21-24 Bayern Münih
2. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 40-36 Bayern Münih
3. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 64-59 Bayern Münih
4. PERİYOT OYNANIYOR: Anadolu Efes 64-61 Bayern Münih
(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)
ANADOLU EFES - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - Bayern Münih maçı 20 Ocak Cuma günü saat 20:30'da başladı. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanıyor.