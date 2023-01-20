Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes Bayern Münih CANLI

Anadolu Efes Bayern Münih CANLI

THY EuroLeague'de heyecan 20. hafta maçları ile devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Bayern Münih'i konuk ediyor. Anadolu Efes - Bayern Münih maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 21:30 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 21:54
Anadolu Efes Bayern Münih CANLI

THY EuroLeague'de 20. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes, evinde Bayern Münih'i konuk ediyor.

Anadolu Efes - Bayern Münih maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

CANLI SKOR

1. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 21-24 Bayern Münih

2. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 40-36 Bayern Münih

3. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 64-59 Bayern Münih

4. PERİYOT OYNANIYOR: Anadolu Efes 64-61 Bayern Münih

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

ANADOLU EFES - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Bayern Münih maçı 20 Ocak Cuma günü saat 20:30'da başladı. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

DİĞER
45'lik Demet Şener formunu bakın neye borçlu! 27 yıldır 56 kilo! İşte Demet Şener'in güzellik sırrı...
İbrahim Tatlıses ve eski hayat arkadaşı Derya Tuna'dan oğulları İdo ile bomba kare! 'En büyük aşkı biz yaşadık' demişti o görüntü ortaya çıktı
F.Bahçe'de ayrılık yolda! Görüşmeler başlıyor
Barça'nın eski yıldızı tutuklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Anadolu Efes - Bayern Münih maçı saat kaçta?
F.Bahçe Beko evinde galip!
ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023? | Üç aylar orucu kaç gün tutulur? Nasıl niyet edilir? - Üç aylar ibadetleri neler? Hangi dualar edilir?
Üç aylar ne zaman başlıyor 2023?
2023 bayram ikramiyesine zam geldi mi, ne kadar oldu?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ankaragücü'nde Pepe ile yollar ayrıldı! Ankaragücü'nde Pepe ile yollar ayrıldı! 21:18
Özbek'ten PFDK'ya sert tepki! "F.Bahçe formasıyla..." Özbek'ten PFDK'ya sert tepki! "F.Bahçe formasıyla..." 20:56
F.Bahçe Ümraniye maçının hazırlıklarına başladı! F.Bahçe Ümraniye maçının hazırlıklarına başladı! 20:36
Anadolu Efes - Bayern Münih | CANLI Anadolu Efes - Bayern Münih | CANLI 20:27
Barça'nın eski yıldızı tutuklandı! Barça'nın eski yıldızı tutuklandı! 20:13
Hakan Yeşil Bodrumspor'da! Hakan Yeşil Bodrumspor'da! 20:03
Daha Eski
F.Bahçe ve Konyaspor PFDK'ya sevk edildi! F.Bahçe ve Konyaspor PFDK'ya sevk edildi! 19:53
G.Saray'a Morutan Piyangosu! G.Saray'a Morutan Piyangosu! 19:36
F.Bahçe'de sol beke sürpriz isim! İspanyol basını duyurdu F.Bahçe'de sol beke sürpriz isim! İspanyol basını duyurdu 19:19
Ağaoğlu öğrencilere 10 bin forma hediye etti Ağaoğlu öğrencilere 10 bin forma hediye etti 19:08
Arsenal transferi açıkladı! Arsenal transferi açıkladı! 18:56
F.Bahçe'de ayrılık yolda! Görüşmeler başlıyor F.Bahçe'de ayrılık yolda! Görüşmeler başlıyor 18:46