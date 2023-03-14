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Anadolu Efes'te Ergin Ataman Real Madrid galibiyetini değerlendirdi!

THY Avrupa Ligi'in 24. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, evinde Real Madrid'i 90-89 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Ergin Ataman, Shane Larkin'in galibiyette önemli rol oynadığı söyledi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 23:01
Anadolu Efes'te Ergin Ataman Real Madrid galibiyetini değerlendirdi!

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Real Madrid ekibini 90-89 yendikleri maçta çok önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ataman, maçın zorlu geçtiğini belirterek, "Bizim için hayli zorlu bir maç oldu. İkinci ve üçüncü çeyrekte harika oynadık. Bir şampiyona yakışacak performans sergiledik. Şut seçimlerimizde çok başarılıydık ve bol bol basket attık. Ancak son çeyrekte dinlenmeye geçtik. Ayrıca bu çeyrekte bulduğumuz her fırsatı neredeyse kaçırdık. Onlara, maçı kazanmak için fırsat verdik. Ama Larkin maçın sonunda sorumluluk alarak çok önemli bir galibiyete imza atmamıza yardımcı oldu. Bizim için çok çok önemli bir galibiyetti." diye konuştu.

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