Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Anadolu Efes, 20. hafta maçında Almanta temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 13:53 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 14:20
Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Bayern Münih maçı 20 Ocak Cuma günü saat 20:30'da başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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