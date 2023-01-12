Haberler THY EuroLeague Efes sonunu getiremedi

Efes sonunu getiremedi

THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Efes İspanya temsilcisi Valencia'ya son çeyrekte teslim oldu.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Efes sonunu getiremedi
Anadolu Efes, son iki yılın şampiyonu olarak mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde maziyi arıyor... İspanya deplasmanında Valencia Basket'e 81-71 mağlup olan ve son 6 maçının 4'ünü kaybeden temsilcimiz, play-off hattının dışında kaldı. İlk çeyreği 16-13 geride kapatan Efes, soyunma odasına 31-30 mağlup girdi. İkinci yarıya iyi başlayan ve 26-21'lik seri ile son çeyreğe 56-52 önde giren lacivert-beyazlılar, final periyodunda tutunamadı. 29-15'lik seri yapan Valencia Basket, karşılaşmayı da 81-71 kazandı.
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