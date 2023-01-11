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Valencia Basket Anadolu Efes maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan fırtınası devam ediyor. Turnuvada 18. hafta karşılamasında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol ekibi Valencia Basket ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Valencia Basket - Anadolu Efes maçının canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 22:30 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 23:40
Valencia Basket Anadolu Efes maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvada 18. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol ekibi Valencia Basket ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Bu keyifli maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

PERİYOT SONUÇLARI

1. PERİYOT SONUCU: Valencia Basket 16-13 Anadolu Efes

2. PERİYOT SONUCU: Valencia Basket 31-30 Anadolu Efes

3. PERİYOT OYNANIYOR: Valencia Basket 42-43 Anadolu Efes

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

VALENCIA BASKET - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Valencia Basket - Anadolu Efes maçı TSİ 22.30'da başladı. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

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