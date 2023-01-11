Haberler THY EuroLeague Valencia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Valencia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Anadolu Efes, 18. hafta maçında Valencia ile karşılaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 17:40 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 17:40
Valencia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında İspanyol temsilcisi Valencia'ya konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Valencia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCIA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia - Anadolu Efes maçı 11 Ocak Çarşamba günü saat 22.30'da başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

VALENCIA KARŞISINDA 5 GALİBİYET 5 MAĞLUBİYET

Avrupa arenasındaki 785. maçına çıkacak olan temsilcimiz, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 784 karşılaşmada 447 galibiyet ve 337 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Tirlines EuroLeague'de ise 537. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 536 karşılaşmada 290 galibiyet ve 246 yenilgi elde etti.

Anadolu Efes ile Valencia, Avrupa kupalarında bugüne kadar 10 kez karşılaşırken, Turkish Airlines EuroLeague'de iki takım arasında oynanan 10 karşılaşmada Lacivert Beyazlılar, 5 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı. Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı temsilcimiz 91-92 kaybetmişti.

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