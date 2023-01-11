Haberler THY EuroLeague Valencia Basket Anadolu Efes: 81-71 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Valencia Basket Anadolu Efes: 81-71 (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Turnuvada 18. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol ekibi Valencia Basket ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Mücadelede ev sahibi Valencia Basket sahadan 81-71'lik galibiyetle ayrıldı. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 00:19 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 00:36
Valencia Basket Anadolu Efes: 81-71 (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague'de heyecanlı bir maç daha geride kaldı. Turnuvada 18. haftada temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol ekibi Valencia Basket ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelede ev sahibi Valencia sahadan 81-71'lik galibiyetle ayrıldı.

MAÇTAN AYRINTILAR

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket'e 81-71 yenildi.

Pabellon Fuente De San Luis'te oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-13 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 31-30 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte skor üstünlüğünü ele alan Anadolu Efes, final periyoduna 56-52 önde girdi. Son çeyrekte etkili hücum eden Valencia Basket, mücadeleden 81-71 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte Josep Puerto, 15 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Lacivert-beyazlılarda Will Clyburn'ün 15 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Valencia Basket'in 8. galibiyetini aldığı ligde Anadolu Efes ise 9. yenilgisini yaşadı.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI

1. PERİYOT SONUCU: Valencia Basket 16-13 Anadolu Efes

2. PERİYOT SONUCU: Valencia Basket 31-30 Anadolu Efes

3. PERİYOT SONUCU: Valencia Basket 52-56 Anadolu Efes

4. PERİYOT SONUCU: Valencia Basket 81-71 Anadolu Efes

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