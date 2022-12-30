Virtus Bologna Fenerbahçe Beko maçı CANLI

EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 16. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İtalyan ekibi Virtus Bologna ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.

Bu heyecanlı maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

CANLI SKOR

1. PERİYOT SONUCU: Virtus Bologna 23-25 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT OYNANIYOR: Virtus Bologna 23-25 Fenerbahçe Beko

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

VIRTUS BOLOGNA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı TSİ 22.30'da başladı. Mücadele S Sport 2'de canlı olarak yayınlanıyor.