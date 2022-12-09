Haberler THY EuroLeague Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes maçı CANLI

Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, 12. hafta maçında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile deplasmanda karşılaşıyor. Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes maçının canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 21:10 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 21:47
Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes maçı CANLI

Temsilcimiz Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'a konuk oluyor.

Bu keyifli maçın skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

CANLI SKOR

1. PERİYOT SONUCU: Zalgiris 19-25 Anadolu Efes

2.PERİYOT SONUCU: Zalgiris: 33-33 Anadolu Efes

ZALGIRIS KAUNAS-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Zalgiris Kaunas-Anadolu Efes maçı 9 Aralık Cuma saat 21.00'de başladı. Mücadele S Sport'ta canlı olarak yayınlanıyor.

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Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes maçı saat kaçta?
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