Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes maçı CANLI

Temsilcimiz Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'a konuk oluyor.
Bu keyifli maçın skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.
CANLI SKOR
1. PERİYOT SONUCU: Zalgiris 19-25 Anadolu Efes
2.PERİYOT SONUCU: Zalgiris: 33-33 Anadolu Efes
ZALGIRIS KAUNAS-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Zalgiris Kaunas-Anadolu Efes maçı 9 Aralık Cuma saat 21.00'de başladı. Mücadele S Sport'ta canlı olarak yayınlanıyor.