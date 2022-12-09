Haberler THY EuroLeague Zalgiris Kaunas Anadolu Efes: 60-86 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Zalgiris Kaunas Anadolu Efes: 60-86 (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague'de heyecan sürüyor. Son olarak EuroLeague 12. hafta mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas deplasmanına konuk oldu. Anadolu Efes, Litvanya'dan 86-60'lık skorla galibiyetle döndü. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 22:47 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 23:13
Zalgiris Kaunas Anadolu Efes: 60-86 (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Son olarak temsilcimiz Anadolu Efes Litvanya ekibi Zalgiris ile kozlarını paylaştı.

Temsilcimiz Anadolu Efes zorlu deplasmanda 86-60'lık skorla galip ayrılmayı başardı.

İŞTE MAÇIN DETAYLARI

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibini 86-60 yendi.

Lacivert-beyazlı takım bu sonuçla üst üste 5, toplamda ise 7. galibiyetini elde etti. Litvanya ekibi ise 6. kez mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk periyodu 25-19 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle geçilirken, soyunma odasına 33-33 eşitlikle gidildi.

Müsabakanın ikinci yarısına çok iyi başlayan ve üçüncü çeyreği 63-48 önde bitiren Anadolu Efes, salondan 86-60 galip ayrıldı.

Salon: Zalgirio Arena

Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Benjamin Jimenez (İspanya), Anne Panther (Almanya)

Zalgiris: Evans 4, Hayes 4, Smits 8, Brazdeikis 9, Ulanovas 9, Cavanaugh 15, Butkevicius 7, Giedraitis 4, Kalnietis, Birutis, Lelevicius

Anadolu Efes: Micic 19, Bryant 2, Beaubois 20, Polonara, Pleiss 7, Clyburn 17, M'Baye 9, Dunston 6, Zizic 6, Taylor, Ömercan İlyasoğlu

1. Periyot: 19-25

Devre: 33-33

3. Periyot: 48-63

4.Periyot: 60-86

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