Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas deplasmanına çıkıyor

Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas deplasmanına çıkıyor

THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes, Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 12:56
Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas deplasmanına çıkıyor

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında yarın deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımıyla karşı karşıya gelecek.

Zalgirio Arena'da yapılacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Anadolu Efes, son dört maçını kazanarak iyi bir çıkış yakaladı.

Lacivert-beyazlı ekip, geride kalan 11 maçta yaşadığı 6 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor.

Ev sahibi Zalgiris Kaunas ise aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısıyla 8. sırada yer alıyor.

AVRUPA'DA 779. MAÇ

Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 779. maçını yapacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 778 karşılaşmada 444 galibiyet ve 334 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 531. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 530 mücadelenin 287'sini kazandı, 243'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

DİĞER
Son dakika haberi: Caner Erkin'e dev kanca! Eski takımına geri dönüyor...
Harry ve Meghan belgeseli yayınlandı yayınlanır yayınlanmaz foyalar ortaya çıkmaya başladı! Sahte görüntüler ve açıklamalar...
Fırtına'da Adrian Sut harekatı!
Güneş'ten Muleka'ya özel ilgi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Rakip ALBA Berlin
Fenerbahçe Beko Almanya deplasmanında
ÇANKIRI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
AKSARAY TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan Saiss'e tebrik! Beşiktaş'tan Saiss'e tebrik! 13:18
Anadolu Efes Litvanya deplasmanına çıkıyor Anadolu Efes Litvanya deplasmanına çıkıyor 12:55
Lahtimi çalışmalara başladı! Lahtimi çalışmalara başladı! 12:49
Başakşehir hazırlıklarını sürdürüyor Başakşehir hazırlıklarını sürdürüyor 12:40
İsmail Yüksek'e Çizme'den sürpriz talip! İsmail Yüksek'e Çizme'den sürpriz talip! 12:04
Fırtına'da Adrian Sut harekatı! Fırtına'da Adrian Sut harekatı! 12:03
Daha Eski
Uğurcan Çakır'dan F.Bahçe maçı sözleri! Uğurcan Çakır'dan F.Bahçe maçı sözleri! 12:02
G.Saray'ın Antalya kampı kadrosu açıklandı! G.Saray'ın Antalya kampı kadrosu açıklandı! 12:00
Beşiktaş - Charleroi maçı saat kaçta? Beşiktaş - Charleroi maçı saat kaçta? 11:42
Okan Buruk transfer istedi! İşte o mevkiler Okan Buruk transfer istedi! İşte o mevkiler 11:23
Boston Phoenix'i farklı geçti! NBA'de gecenin sonuçları Boston Phoenix'i farklı geçti! NBA'de gecenin sonuçları 11:00
Sivasspor - Saarbrücken maçı saat kaçta? Sivasspor - Saarbrücken maçı saat kaçta? 10:51