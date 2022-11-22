Olimpia Milano Anadolu Efes maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan fırtınası 9. hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, Olimpia Milano deplasmanına çıkıyor.
Anadolu Efes'te tek hedef sahadan galibiyetle ayrılmak.
Olimpia Milano-Anadolu Efes maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.
CANLI SKOR
1.PERİYOT OYNANIYOR: OLIMPIA MILAN0 12-13 ANADOLU EFES
OLIMPIA MILAN0 ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı TSİ 22.30'da başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanıyor.