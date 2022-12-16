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Fenerbahçe Beko Baskonia maçı CANLI

THY EuroLeague'in 14. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanyol ekibi Baskonia'yı konuk ediyor. Lider Fenerbahçe Beko, Baskonia karşısında mutlak galibiyet arıyor. Fenerbahçe Beko - Baskonia mücadelesinin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 21:50 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 22:01
Fenerbahçe Beko Baskonia maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Turnuvada 14. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanyol ekibi Baskonia ile kozlarını paylaşıyor.

Bu keyifli mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

CANLI SKOR

3. PERİYOT OYNANIYOR: Fenerbahçe Beko 48-60 Baskonia

İLK YARI SONUCU: Fenerbahçe Beko 33-52 Baskonia

1.PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 13-21 Baskonia

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

FENERBAHÇE BEKO - BASKONIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı TSİ 20.45'de başladı. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

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