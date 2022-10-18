Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Valencia Basket: 91-92 (MAÇ SONUCU- ÖZET)

Anadolu Efes - Valencia Basket: 91-92 (MAÇ SONUCU- ÖZET)

THY EuroLeague'in 3. hafta karşılaşmasında temsilcilerimizden Anadolu Efes, İspanya ekibi Valencia Basket'i konuk etti. Çekişmeli mücadelede Anadolu Efes rakibine 92-91'lik skorla mağlup oldu.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 21:56
Anadolu Efes - Valencia Basket: 91-92 (MAÇ SONUCU- ÖZET)

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde İspanyol ekibi Valencia Basket'i misafir etti. Çekişmeli karşılaşmada

Karşılaşma'da ilk periyot Anadolu Efes'in 21-20 üstünlüğü ile sona erdi.

2. periyot ise 45-45'lik sonuçla sona erdi. İki takım soyunma odasına beraberlikle yöneldi.

Karşılaşmada 3. periyot 68-66 Anadolu Efes'in üstünlüğü ile tamamlandı.

4. ve son periyot büyük bir heyecana sahne oldu. Mücadele 91-92'lik skorla biterken İspanyol ekibi sahadan galibiyetle ayrıldı.

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