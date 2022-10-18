Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Valencia Basket CANLI (Anadolu Efes - Valencia Basket canlı skor)

Anadolu Efes - Valencia Basket CANLI (Anadolu Efes - Valencia Basket canlı skor)

THY EuroLeague'de heyecan sürüyor. 3. hafta karşılaşmasında temsilcilerimizden Anadolu Efes, İspanya ekibi Valencia Basket'i konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 20:00 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 20:37
Anadolu Efes - Valencia Basket CANLI (Anadolu Efes - Valencia Basket canlı skor)

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İspanyol temsilcisi Valencia Basket'i konuk ediyor. Zorlu maçın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANLI SKOR

2. PERİYOT OYNANIYOR: Anadolu Efes 43-45 Valencia Basket

1. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 21-20 Valencia Basket

ANADOLU EFES - VALENCIA BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, saat 20:00'de başladı. Müsabaka S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

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