Anadolu Efes - Valencia Basket CANLI (Anadolu Efes - Valencia Basket canlı skor)

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İspanyol temsilcisi Valencia Basket'i konuk ediyor. Zorlu maçın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...
CANLI SKOR
2. PERİYOT OYNANIYOR: Anadolu Efes 43-45 Valencia Basket
1. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 21-20 Valencia Basket
ANADOLU EFES - VALENCIA BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, saat 20:00'de başladı. Müsabaka S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.