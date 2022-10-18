Fenerbahçe Beko - Asvel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Asvel'i konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Asvel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - ASVEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20:45'te başlayacak. Müsabaka S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

HEDEF 3'TE 3 YAPMAK!

Sarı-lacivertliler, ligdeki ilk maçında Bayern Münih'i deplasmanda 74-62, ikinci maçında ise Maccabi Playtika'yı sahasında 86-71 mağlup etti.

Konuk ekibin ise 2 maç sonunda birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.