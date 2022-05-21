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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes'i tebrik etti

Son dakika spor haberi: TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, THY EuroLeague finalinde Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 22:25
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes'i tebrik etti

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde İspanya ekibi Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Ligi'nin en büyüğü bir kez daha Anadolu Efes. Turkish Airlines EuroLeague'de üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanan temsilcimiz Anadolu Efes'i kutluyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



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