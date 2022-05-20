Haberler THY EuroLeague Ergin Ataman Real Madrid - Anadolu Efes maçı öncesi konuştu! "Kendimize çok güveniyoruz"

Ergin Ataman Real Madrid - Anadolu Efes maçı öncesi konuştu! "Kendimize çok güveniyoruz"

Son dakika spor haberi: THY EuroLeague finalinde cumartesi günü finalde Real Madrid ile karşılaşacak olan Anadolu Efes'te Başantrenör Ergin Ataman, oyuncular Doğuş Balbay ve Tibor Pleiss ile basının karşısına çıktı. Ataman, "Bir kez daha finaldeyiz. Oyuncularımızın konsantrasyonuna, final tecrübesine ve kendimize çok güveniyoruz. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıp Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacak." ifadelerini kullandı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 20:05 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 20:05
Ergin Ataman Real Madrid - Anadolu Efes maçı öncesi konuştu! "Kendimize çok güveniyoruz"

Lacivert-beyazlı takımın Stark Arena'da yaptığı antrenman öncesinde başantrenör Ergin Ataman ile oyuncular Doğuş Balbay ve Tibor Pleiss, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Real Madrid ile zor bir maça çıkacaklarını vurgulayan Ataman, "Bir kez daha finaldeyiz. Oyuncularımızın konsantrasyonuna, final tecrübesine ve kendimize çok güveniyoruz. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıp Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacak. Üç yıldır üst üste final oynuyoruz. Yarın da kazanmak için çıkacağız. Ve kazanan taraf inşallah biz olacağız. Günlük performanslar çok etkili olacak." diye konuştu.

Şampiyonluğa ulaşmaları halinde Aydın Örs ile görüşecekleriyle ilgili Ergin Ataman, "Aydın abiyle her maçtan önce ve sonra mesajlaşıyoruz. Ama tabii o bende kalsın. Şampiyon olursak ilk ziyaret edeceğim kişilerden birisi o." ifadelerini kullandı.

DOĞUŞ BALBAY: KUPAYI KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay, THY Avrupa Ligi'nde kupayı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.

Üst üste 3. kez finalde mücadele edecekleri için çok heyecanlı olduklarını dile getiren Doğuş, "Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Real Madrid, çok ciddi bir ekip. Bizi her zaman zorlamış bir takım. Zor bir maç olacak. İnşallah kupayı alıp ülkemize getirmek istiyoruz." dedi.

Son 3 sezonda elde ettikleri başarılara dikkati çeken deneyimli oyuncu, "İnanılmaz bir hikaye. Avrupa Ligi'nde lig sonunculuğundan üst üste 3. kez finale ve şampiyonluğa uzanan bir takım var. Sadece oyuncular değil teknik ekibimizin, başkanımızın ve yöneticilerimizin katkıları buralara gelmemizi sağladı. Biz de şu anda bunun meyvelerini topluyoruz. Umarım yarın da bir kupa daha getiririz." değerlendirmesinde bulundu.

Lacivert-beyazlı ekibin Alman oyuncusu Tibor Pleiss ise takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu ifade ederek, "Son 3 sezonda çok çalıştık. Bunların karşılığını her zaman iyi bir şekilde aldığımızı düşünüyorum. Fiziksel ve mental olarak iyi hazırlanmalıyız. Topu iyi taşımalı ve birlikte hareket etmeliyiz. Eğer bunları yapabilirsek şampiyonluk için önemli bir şansımızın olduğunu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Anadolu Efes, Real Madrid ile yapacağı karşılaşma öncesi Stark Arena'da antrenman gerçekleştirdi. İdmanı Anadolu Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan da takip etti.

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