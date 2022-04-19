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Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı canlı

THY EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes'in play-off serisi başladı. Geçen yılın şampiyonu Efes, Olimpia Milano ile karşı karşıya geliyor. Olimpia Milano - Anadolu Efes maçının canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 19:53 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 20:50
Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı canlı

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY EuroLeague play-off çeyrek final serisi ilk maçında İtalya ekibi Olimpia Milan'a konuk oldu.

OLIMPIA MILANO 26-29 ANADOLU EFES (İlk yarı sonucu)

OLIMPIA MILANO 16-11 ANADOLU EFES (1. periyot sonucu)

OLIMPIA MILANO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Milano kentindeki Mediolanum Forum'da oynanacak Olimpia Milano - Anadolu Efes karşılaşması, 19 Nisan Salı günü TSİ 20.00'de başladı. Müsabaka, beIN Sports 3 ve beIN Sports Haber'den naklen yayınlanıyor.

"GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

THY EuroLeague play-off turu ilk maçında AX Armani Exchange Milan ile karşılaşan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Ataman, "Play-off'a galibiyet ile başlamak istiyoruz. AX Armani Exchange Milan takımı Ettore Messina ile çok disiplinli ve akıllı basketbol oynayan bir takım. İlk maçta az top kaybı yaparak, hücumda kendi tempomuzu yakalayıp, ribauntları da kontrol ederek galibiyete ulaşmaya çalışacağız." dedi.

Anadolu Efes'ten Bryant Dunston ise, "Şimdi play-off zamanı. Yetenekli oyuncuları olan ve iyi yönetilen bir takıma karşı oynayacağız. Topu iyi paylaşmalı ve oyunun savunma yönünde maksimum efor sarf etmeliyiz. Eğer bunları istediğimiz şekilde uygularsak ve oyunun temposunu kontrol edersek, ilk maçtan galibiyet ile ayrılacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DA 762. MAÇ

Anadolu Efes, AX Armani Exchange Milan müsabakasıyla Avrupa kupalarında 762. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa organizasyonlarında çıktığı 761 müsabakada 433 galibiyet ve 328 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, THY EuroLeague'de ise 514. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda çıktığı 513 karşılaşmada 276 galibiyet elde etti, 237 kez rakiplerine mağlup oldu.

İKİ TAKIM ARASINDA 35. RANDEVU

Anadolu Efes ile AX Armani Exchange Milan, Avrupa kupalarında 35. kez karşı karşıya gelecek.

Avrupa organizasyonlarında iki takım arasında yapılan 34 maçın 21'ini lacivert-beyazlı ekip, 13'ünü ise AX Armani Exchange Milan kazandı.

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