Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı CANLI

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu konuk ediyor. Lacivert-beyazlılar, Real Madrid'in ardından Milano'yu da devirip çift maç haftasını 2'de 2 ile kapatmak istiyor.
CANLI SKOR
ANADOLU EFES - OLIMPIA MILANO: 64-64 (4. PERİYOT OYNANIYOR)
NADOLU EFES - OLIMPIA MILANO: 61-62 (3. PERİYOT SONUCU)
NADOLU EFES - OLIMPIA MILANO: 51-36 (İLK YARI SONUCU)
ANADOLU EFES - OLIMPIA MILANO: 30-21 (1. PERİYOT SONUCU)
ANADOLU EFES - OLIMPIA MILANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı saat 20.30'da başladı. Müsabaka beIN Sports HABER'den canlı yayınlanıyor.