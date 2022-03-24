Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı CANLI

Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı CANLI

THY Avrupa Ligi'nin (Turkish Airlines EuroLeague) 32. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes ile Olimpia Milano kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 20:29 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 21:51
Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı CANLI

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu konuk ediyor. Lacivert-beyazlılar, Real Madrid'in ardından Milano'yu da devirip çift maç haftasını 2'de 2 ile kapatmak istiyor.

CANLI SKOR

ANADOLU EFES - OLIMPIA MILANO: 64-64 (4. PERİYOT OYNANIYOR)

NADOLU EFES - OLIMPIA MILANO: 61-62 (3. PERİYOT SONUCU)

NADOLU EFES - OLIMPIA MILANO: 51-36 (İLK YARI SONUCU)

ANADOLU EFES - OLIMPIA MILANO: 30-21 (1. PERİYOT SONUCU)

ANADOLU EFES - OLIMPIA MILANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı saat 20.30'da başladı. Müsabaka beIN Sports HABER'den canlı yayınlanıyor.

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