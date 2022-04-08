Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 34. ve son haftasında yarın sahasında Yunanistan'ın Panathinaikos OPAP ekibi ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS Haber'de canlı yayınlanacak.Play-off'a kalma şansını daha önce yitiren Fenerbahçe Beko, Rus takımlarının organizasyondan ihracı sonrası ligde 10 galibiyet ve 16 yenilgiyle 12. sırada yer alıyor. Panathinaikos OPAP ise 8 galibiyet ve 19 mağlubiyetle ligde 14. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Yunan ekibi, 91-87'lik skorla kazanmıştı.