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Fenerbahçe Beko 59-62 Panathinaikos (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 34. ve son haftasında sahasında Yunanistan ekibi Panathinaikos OPAP ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler son saniyede yediği üçlükle salondan 62-59 mağlup ayrılarak lige yenilgiyle veda etti. Fenerbahçe Beko, Rus takımlarının organizasyondan ihracının ardından ligi 10 galibiyet ve 16 yenilgiyle tamamladı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 21:46 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 22:11
Fenerbahçe Beko 59-62 Panathinaikos (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague'in son haftasında Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Panathinaikos OPAP'ı ağırladı.

Çekişmeli geçen ilk çeyrek, konuk ekibin 22-20 üstünlüğüyle tamamlanırken devreye Panathinaikos 38-32 önde girdi. Üçüncü çeyrekteki etkili oyunuyla üstünlüğü alan Fenerbahçe Beko, çeyreği 49-44 önde tamamladı. Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğüyle başlayan son çeyrekte temsilcimiz, maçın son bölümüne 59-58 geride girdi. Jan Vesely'nin çizgiden bulduğu isabetle maçın bitimine bir dakika kala skora denge gelirken Panathinaikos, Daryl Macon'ın son saniye basketiyle maçı kazanan taraf oldu.

Play-off'a kalma şansını daha önce yitiren Fenerbahçe Beko, sezonu 10 galibiyet ve 17 yenilgiyle, Panathinaikos OPAP ise 9 galibiyet ve 19 mağlubiyetle tamamladı.

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