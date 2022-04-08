Fenerbahçe Beko 59-62 Panathinaikos (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague'in son haftasında Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Panathinaikos OPAP'ı ağırladı.

Çekişmeli geçen ilk çeyrek, konuk ekibin 22-20 üstünlüğüyle tamamlanırken devreye Panathinaikos 38-32 önde girdi. Üçüncü çeyrekteki etkili oyunuyla üstünlüğü alan Fenerbahçe Beko, çeyreği 49-44 önde tamamladı. Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğüyle başlayan son çeyrekte temsilcimiz, maçın son bölümüne 59-58 geride girdi. Jan Vesely'nin çizgiden bulduğu isabetle maçın bitimine bir dakika kala skora denge gelirken Panathinaikos, Daryl Macon'ın son saniye basketiyle maçı kazanan taraf oldu.

Play-off'a kalma şansını daha önce yitiren Fenerbahçe Beko, sezonu 10 galibiyet ve 17 yenilgiyle, Panathinaikos OPAP ise 9 galibiyet ve 19 mağlubiyetle tamamladı.