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Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı canlı

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 26. hafta erteleme maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında Alman ekibi Bayern Münih'i konuk ediyor. Maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 20:43 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 20:53
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı canlı

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 26. hafta erteleme maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında Bayern Münih'i konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesinde sarı lacivertli ekibin bu sezon play-off şansı bulunmamakta. Maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

CANLI SKOR

1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 12-4 Bayern Münih

F.BAHÇE BEKO - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan 26. hafta erteleme müsabakası, saat 20.45'te başladı ve Bein Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

KANARYA'DA PLAY-OFF UMUDU KALMADI

Ligde yaptığı son 6 maçı kaybeden Fenerbahçe Beko, play-off şansını yitirmişti.

Sarı-lacivertli ekip, 9 galibiyet, 16 mağlubiyetle ligde 12. sırada bulunuyor.

Ligde normal sezondaki son 3 maçı öncesi play-off'u garantileyen Bayern Münih ise 13 galibiyet, 12 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Almanya'da oynanan karşılaşmayı Bayern Münih, 71-63 kazanmıştı.

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