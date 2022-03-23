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THY EuroLeague'de 32. hafta programı belli oldu! Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko...

Türk Hava Yolları (THY) EuroLeague'de 32. hafta karşılaşmaları 24 Mart Perşembe günü Anadolu Efes ile Olimpia Milano arasında oynanacak maçla başlayacak. İşte haftanın geri kalan maçları...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 12:56
THY EuroLeague'de 32. hafta programı belli oldu! Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko...

THY Eurolegue'de çift maç haftasında yarın 32. hafta mücadeleleri başlayacak. Haftanın açılış müsabakasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalyan ekibi Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Bu hafta Fenerbahçe ise deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona ile oynayacak.

EUROLEAGUE'DE 32. HAFTA PROGRAMI ŞÖYLE:

24 Mart Perşembe

20.30 Anadolu Efes - Olimpia Milano
22.05 Maccabi Tel Aviv - Real Madrid

25 Mart Cuma

21.00 AS Monaco - Baskonia
22.00 ALBA Berlin - Kızılyıldız
22.00 Asvel - Olympiakos
23.00 Barcelona - Fenerbahçe Beko

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