CSKA Moskova Basketbol Takımı'nda ayrılıklar peş peşe!

THY EuroLeague'de mücadele eden Rus takımı CSKA Moskova'da, Ukrayna'yla yaşanan savaş nedeniyle art arda ayrılıklar yaşanıyor. CSKA Moskova'daki ayrılık dalgası Gürcü yıldız Tornike Shengelia ile başladı. Rusya ile sorunlar yaşayan Gürcistan'ın milli takımının yıldızı ve kaptanı olan Shengelia'nın CSKA Moskova'ya transferine ülkesinin cumhurbaşkanı tepki göstermişti. Ukrayna'ya saldırılar sonrası Shengelia, sosyal medyadaki profil fotoğrafını Ukrayna bayrağı yapıp desteğini göstermişti. Shengelia, ailesini de yanına alıp İspanya'ya gitti ve bundan sonra CSKA için oynayamayacağını ilan etti.

Shengelia sonrası ayrılık hareketi hızlandı. Rusya ile sorunlar yaşayan bir başka ülke olan Litvanya pasaportlu CSKA'lı oyuncu Marius Grigonis, CSKA'dan ayrılma kararı aldı. Zenit'te forma giyen Litvanyalı Mindaugas Kuzminskas ve Arturas Gudaitis de kulüplerinden ayrıldı. Litvanya Milli Takımı Başantrenörü olan ve Rusya takımı Parma Perm'de çalışan Kazys Maksvytis de kulübünden ayrıldı.

CSKA'DA 2 AYRILIK DAHA

Son ayrılık ise yine CSKA Moskova'da yaşandı. CSKA'nın Danimarkalı yıldız oyuncusu Iffe Lundberg, güvenlik nedeniyle ayrıldığını belirtti ve 'Savaşa hayır' dedi. CSKA'nın Alman pivotu Johannes Voigtmann da ayrılanlar kervanına katıldı.

CSKA'nın yaptığı açıklamada, "Shengelia ve Lundberg ayrıldı. Grigonis ve Voigtmann da kısa süre içerisinde ayrılacak. Oyuncular sözleşme koşullarını ihlal etti ancak onların bu davranışlarını anlayışla karşılıyoruz" denildi.