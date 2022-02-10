Olympiakos-Anadolu Efes maçı CANLI

Turkish Airlines EuroLeague'in 26. hafta karşılaşmasında Olympiakos ile Anadolu Efes kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın canlı skor takibi haberimizde...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, organizasyonda çıktığı 23 karşılaşmada 12 galibiyet ve 11 mağlubiyet yaşadı.

CANLI SKOR

2. çeyrek oynanıyor: Olympiakos 30-23 Anadolu Efes

1. çeyrek sonucu: Olympiakos 26-17 Anadolu Efes

OLYMPIAKOS - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Olympiakos ile Anadolu Efes arasında oynanan maç saat 22.00'de başladı. Dev müsabaka beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

AVRUPA KUPALARINDA 751. RANDEVU

Anadolu Efes, Olympiakos müsabakasıyla Avrupa kupalarında 751. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 750 karşılaşmada 427 galibiyet ve 323 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de ise 503. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda çıktığı 502 karşılaşmada 270 galibiyet elde etti, 232 kez rakiplerine mağlup oldu.