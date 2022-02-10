Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Anadolu Efes maçı şifresiz mi?

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 26. haftasında deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, organizasyonda çıktığı 23 karşılaşmada 12 galibiyet ve 11 mağlubiyet yaşadı.

OLYMPIAKOS - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

THY EuroLeague'in 26. haftasında oynanacak Anadolu Efes - Olympiakos maçı 10 Şubat Perşembe (bugün) TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HABER kanalından canlı yayınlanacak.

AVRUPA KUPALARINDA 751. RANDEVU

Anadolu Efes, Olympiakos müsabakasıyla Avrupa kupalarında 751. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 750 karşılaşmada 427 galibiyet ve 323 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de ise 503. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda çıktığı 502 karşılaşmada 270 galibiyet elde etti, 232 kez rakiplerine mağlup oldu.