Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında bugün Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 20.30'da başlayacak. Kovid-19 nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, organizasyonda çıktığı 22 karşılaşmada 11'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. Bir müsabakası tehir edilen ASVEL ise 23 maçın 9'unu kazandı.

AVRUPA'DA 750. MAÇ

Anadolu Efes, Asvel karşılaşmasıyla Avrupa'daki 750. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, oynadığı 749 mücadelede 426 galibiyet, 323 yenilgi aldı. Euroleague'de ise 501 karşılaşmada 269 galibiyet ve 232 mağlubiyet yaşadı. Öte yandan Efes, Asvel'e karşı daha önce 7 maçın 6'sını kazandı.