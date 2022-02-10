Haberler THY EuroLeague Olympiakos-Anadolu Efes: 87-85 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Olympiakos-Anadolu Efes: 87-85 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Turkish Airlines EuroLeague'in 26. hafta karşılaşmasında Olympiakos ile Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen karşılaşmada son saniyede bulduğu basketle 87-85'lik skorla Olympiakos oldu.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 23:57 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2022 Cuma 00:15
Olympiakos-Anadolu Efes: 87-85 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a son saniye 3'lüğüyle 87-85 yenildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, organizasyonda çıktığı 24. karşılaşmada 12. mağlubiyetini yaşadı.

UZ: Olympiakos 87-85 Anadolu Efes

4. çeyrek sonucu: Olympiakos 75-75 Anadolu Efes

3. çeyrek sonucu: Olympiakos 61-61 Anadolu Efes

İlk yarı sonucu: Olympiakos 42-41 Anadolu Efes

1. çeyrek sonucu: Olympiakos 26-17 Anadolu Efes

AVRUPA KUPALARINDA 751. RANDEVU

Anadolu Efes, Olympiakos müsabakasıyla Avrupa kupalarında 751. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 751 karşılaşmada 427 galibiyet ve 324 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de ise 504. maçını oynadı. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda çıktığı 504 karşılaşmada 270 galibiyet elde etti, 234 kez rakiplerine mağlup oldu.

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