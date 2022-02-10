Olympiakos-Anadolu Efes: 87-85 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a son saniye 3'lüğüyle 87-85 yenildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, organizasyonda çıktığı 24. karşılaşmada 12. mağlubiyetini yaşadı.
UZ: Olympiakos 87-85 Anadolu Efes
4. çeyrek sonucu: Olympiakos 75-75 Anadolu Efes
3. çeyrek sonucu: Olympiakos 61-61 Anadolu Efes
İlk yarı sonucu: Olympiakos 42-41 Anadolu Efes
1. çeyrek sonucu: Olympiakos 26-17 Anadolu Efes
AVRUPA KUPALARINDA 751. RANDEVU
Anadolu Efes, Olympiakos müsabakasıyla Avrupa kupalarında 751. maçına çıktı.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 751 karşılaşmada 427 galibiyet ve 324 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, THY EuroLeague'de ise 504. maçını oynadı. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda çıktığı 504 karşılaşmada 270 galibiyet elde etti, 234 kez rakiplerine mağlup oldu.