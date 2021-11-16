Haberler THY EuroLeague Bayern Münih Fenerbahçe Beko : 71-63 | MAÇ SONUCU

Bayern Münih Fenerbahçe Beko : 71-63 | MAÇ SONUCU

THY EuroLeague'in 10. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Bayern Münih'in konuğu oldu. Karşılaşmanın son çeyreğine 3 sayı farkla üstün giren Bayern Münih, farkı korumasını bildi ve sahadan 71-63 galip ayrıldı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 00:26 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 00:43
Bayern Münih Fenerbahçe Beko : 71-63 | MAÇ SONUCU

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde inişli- çıkışlı bir grafik çizen Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bayern Münih'e konuk oldu. Sarı lacivertliler, zorlu rakibine 71-63 mağlup oldu.

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Almanya'da Bayern Münih'e konuk oldu. Sarı lacivertliler, maçtan 71-63 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Kanarya, Avrupa'da 3 galibiyette kaldı ve 7. mağlubiyetini aldı.

İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI

İlk çeyrek sonucu: Bayern Münih 22-12 Fenerbahçe Beko

İkinci çeyrek sonucu: Bayern Münih 35-30 Fenerbahçe Beko

Üçüncü çeyrek sonucu: Bayern Münih 49-46 Fenerbahçe Beko

Dördüncü çeyrek sonucu: Bayern Münih 71-63 Fenerbahçe Beko

DİĞER
UEFA, tüm zamanların en iyi takımlarını açıkladı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kaçıncı sırada?
Orkun Kökçü'den harika gol! Karadağ ağlarını böyle sarstı
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor