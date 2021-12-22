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Anadolu Efes-Kızılyıldız maçı CANLI

THY Euroleague'in 17. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes ile Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı skor takibini haberimizden takip edebilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 20:27 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 20:56
Anadolu Efes-Kızılyıldız maçı CANLI

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini konuk ediyor. Ligde şu ana kadar 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 8. sırada yer alıyor. Kızılyıldız mts ise 11. sırada bulunuyor. Temsilcimi rakibi karşısında mutlak galibiyet arıyor. Mücadelenin canlı skor takibini haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR:

ANADOLU EFES 31-24 KIZILYILDIZ (2.P OYNANIYOR)

ANADOLU EFES 31-21 KIZILYILDIZ (1.P SONUCU)

ANADOLU EFES - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başlama düdüğü 20.30'da çalan Anadolu Efes - Kızılyıldız maçı beIN Sports 3'den naklen yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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