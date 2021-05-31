Haberler THY EuroLeague TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik

Başkanı 'ndan 'e tebrik

Başkanı , THY Ligi 2020-2021 sezonunda şampiyonluğa ulaşan 'i kutladı. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:02
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik

Türkoğlu, yaptığı açıklamada, 'in başarısından dolayı mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "'nın en büyük kupasının tekrar ülkemize geliyor olması basketbolseverler olarak bizi her daim gururlandırmıştır. Anadolu Efes'in son 2 senedir inanılmaz yükselen grafiği vardı. Sonuçta en büyük kupayı kazandırdı. Başta ve ailesi, daha sonra büyük övgüyü hak eden ve oyuncularını ne kadar tebrik etsek azdır." dedi.

Türk basketbolseverler için özel bir gecenin yaşandığına dikkati çeken Türkoğlu, "Ülkemize Avrupa'nın en büyük kupasını getirdikleri için hepimiz mutlu ve gururluyuz. Daha önce yatırımlar yapmıştı. Üst üste final oynama şansı kazanmıştı. Anadolu Efes de bu tarz yatırımlar yaptığı zaman, bu değerli oyuncularla Avrupa'nın en büyük organizasyonunda final oynama ve kupayı alma başarısı gösterdi." ifadelerini kullandı.

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