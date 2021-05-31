Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman'dan Almanya tepkisi: Pandemi bahane karar siyasi!

Son dakika spor haberi: THY Euroleague finalinde Barcelona'yı deviren Anadolu Efes, Avrupa'nın en büyüğü oldu. Başantrenör Ergin Ataman karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Almanya'nın Türkiye'ye karşı uyguladığı vize politikasını eleştiren Ataman, yakınlarının hatta yayıncı kuruluşun dahi Almanya'ya gelemediğini belirterek bunun sadece pandemi kaynaklı olmadığını, siyasi bir karar olduğunu düşündüğünü söyledi.

THY Euroleague finalinde Barcelona'yı deviren Anadolu Efes, Avrupa'nın en büyüğü oldu. Başantrenör Ergin Ataman karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Erdoğan, şampiyonluğa ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Efes'i tebrik mesajında, "Turkish Airlines EuroLeague finalinde Avrupa Şampiyonu olan Anadolu Efes'i canı gönülden tebrik ediyorum. Göğsümüzü kabartan bu büyük başarıda emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.



ERGİN ATAMAN'IN VİZE TEPKİSİ DEVAM ETTİ

Final Four için turnuva öncesi düzenlenen basın toplantısında ailelere ve Türk basın mensuplarına vize verilmemesini eleştiren Ergin Ataman, final maçı sonrası tepkilerini de sürdürdü ve "Kupamızı alıp Türkiye'ye götüreceğiz. Oğulumu gizli bir şekilde maça soktum. Amerika'daki 22 yaşındaki iki kızım vize vermediler. Ailelerimize vize vermediler ama bu kupayı aldık ve götürüyoruz" açıklamasını yaptı.



"VE İŞTE KAZANDIK"

Şampiyon olacaklarına hep inandıklarını dile getiren Ataman, "Bence biz hak ettik, gerçekten hak ettik. Oyuncularım da hak etti. Çok büyük bir takıma karşı oynadık, Barcelona'ya karşı. Normal sezonu birinci sırada bitirmiş bir takımdan bahsediyoruz. Çok iyi oynadılar ama biz kazandık. Çünkü biz inancımızı hiç kaybetmedik. 2019'da CSKA karşısında finali kaybettikten sonra dedik ki, 'Bu sefer kazanacağız' ve işte kazandık." ifadesini kullandı.

"PANDEMİ BAHANE KARAR SİYASİ"

Şampiyonanın yapıldığı Almanya'nın Türkiye'ye karşı uyguladığı vize politikasını eleştiren Ataman, yakınlarının hatta yayıncı kuruluşun dahi Almanya'ya gelemediğini belirterek bunun sadece pandemi kaynaklı olmadığını, siyasi bir karar olduğunu düşündüğünü söyledi.