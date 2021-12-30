UNICS Kazan - Anadolu Efes maçı CANLI

THY Euroeague'nin 18. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Rusya temsilcisi UNICS Kazan ile kozlarını paylaşıyor. 17 müsabakada 9 galibiyet ve 8 mağlubiyet elde eden Anadolu Efes, 8. sırada bulunuyor. Avrupa Ligi'nde maçların 10'unu kazanan ve 7'sinden mağlup ayrılan UNICS Kazan ise 6. sırada yer alıyor.

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UNICS Kazan - Anadolu Efes: 17-2 | 1. PERİYOT

UNICS KAZAN - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

UNICS Kazan-Anadolu Efes maçı saat 19.00'da başladı ve beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanıyor.