Zalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko maçı CANLI

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 11. hafta maçında Zalgiris Kaunas'a konuk oluyor. Karşılaşmayı Luigi Lamonica (İtalya), Piort Pastusiak (Polonya), Gentian Cici (Romanya) hakem üçlüsü yönetiyor.



ZALGIRIS KAUNAS - FENERBAHÇE BEKO CANLI SKOR



İKİNCİ PERİYOT OYNANIYOR

Zalgiris Kaunas 20-20 Fenerbahçe Beko



İLK PERİYOT SONUCU

Zalgiris Kaunas 16-18 Fenerbahçe Beko



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Djordjevic'in öğrencilerinin THY EuroLeague'de 10 maç sonunda 3 galibiyeti bulunuyor. Jure Zdovc tarafından çalıştırılan Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ise 10 maçta 1 galibiyet aldı.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in güncel formatında 20 kez karşılaştığı rakibi karşısında 14 galibiyet aldı.

ZALGIRIS FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Zalgiris ile Fenerbahçe Beko'nun karşı karşıya geldiği mücadele 19 Kasım Cuma günü TSİ 21.45'te başladı. Karşılaşma beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.