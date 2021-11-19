Haberler THY EuroLeague Zalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko maçı CANLI

Zalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko maçı CANLI

Turkish Airlines EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko deplasmanda Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele Zalgiris Arena'da oynanıyor. Karşılaşmanın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 21:42 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 22:09
Zalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko maçı CANLI

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 11. hafta maçında Zalgiris Kaunas'a konuk oluyor. Karşılaşmayı Luigi Lamonica (İtalya), Piort Pastusiak (Polonya), Gentian Cici (Romanya) hakem üçlüsü yönetiyor.

ZALGIRIS KAUNAS - FENERBAHÇE BEKO CANLI SKOR

İKİNCİ PERİYOT OYNANIYOR
Zalgiris Kaunas 20-20 Fenerbahçe Beko

İLK PERİYOT SONUCU
Zalgiris Kaunas 16-18 Fenerbahçe Beko

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Djordjevic'in öğrencilerinin THY EuroLeague'de 10 maç sonunda 3 galibiyeti bulunuyor. Jure Zdovc tarafından çalıştırılan Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ise 10 maçta 1 galibiyet aldı.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in güncel formatında 20 kez karşılaştığı rakibi karşısında 14 galibiyet aldı.

ZALGIRIS FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Zalgiris ile Fenerbahçe Beko'nun karşı karşıya geldiği mücadele 19 Kasım Cuma günü TSİ 21.45'te başladı. Karşılaşma beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

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