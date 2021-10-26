Fenerbahçe Beko - Barcelona | CANLI | FB Basket maçı izle

THY Avrupa Ligi'nde son haftayı Real Madrid'e karşı tek sayıyla kaybeden Fenerbahçe Beko, başka bir İspanyol devi ile kozlarını paylaşıyor. Sarı-lacivertliler, Ülker Salonu'nda lider Barcelona'yı ağırlıyor.

Son 2 sezonda 4 kez karşılaştığı rakibine karşı galibiyet sevinci yaşayamayan Kanarya, taraftarı önünde şeytanın bacağını kırmayı hedefliyor. F.Bahçe'de bu sezon 12.4 sayı ortalamasıyla De Colo'yu Booker 10.2, Vesely de 9.6 ile takip ediyor. Verimlilik puanında da De Colo 16.8 ile ilk sırada yer alıyor.



CANLI SKOR



FENERBAHÇE BEKO - 39

BARCELONA - 41



(2. PERİYOT SONA ERDİ)



(Fenerbahçe Beko 20-15 Barcelona: 1. periyot sonucu)

(Fenerbahçe Beko 29-35 Barcelona: 2. periyot sonucu)



"BU KEZ KAZANAN OLACAĞIZ"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, Barcelona maçı öncesi kısa ve net konuştu. Madrid karşısında şanssız bir yenilgi aldıklarını belirten Sırp hoca, "Bu kez taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. İşimiz kolay olmadığını biliyoruz ama yavaş yavaş istediklerimizi sahaya yansıtıyoruz. Bu maç da bizim için çok önemli bir eşik" dedi.