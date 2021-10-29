Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas | CANLI

Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas | CANLI

THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftasında heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes sahasında Zalgiris Kaunas ile karşılaşıyor. Lacivert beyazlılarda hedef, kötü gidişe dur demek. Anadolu Efes'in 6 maçta 1 galibiyeti bulunuyor. Anadolu Efes Zalgiris Kaunas maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma 20:28 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma 20:43
Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas | CANLI

THY Avrupa Ligi 7'inci hafta maçında Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'ı ağırlıyor. Zorlu maçta temsilcimiz, Litvanya ekibini yenerek çıkışa geçmek istiyor. Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas karşılaşmasının canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

Geçtiğimiz senenin şampiyonu temsilcimiz Anadolu Efes, bu seneye kendisi gibi kötü bir başlangıç yapan Zalgiris Kaunas ile kozlarını paylaşıyor. Zorlu Anadolu Efes Zalgiris Kaunas karşılaşmasının canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

1. Çeyrek oynanıyor: Anadolu Efes 20-11 Zalgiris Kaunas

ANADOLU EFES ZALGIRIS KAUNAS BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 7'inci hafta maçında Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'ı konuk ediyor. 29 Ekim Cuma günü saat 20.30'da başlayan mücadele, Bein Sports 3 kanalından canlı yayınlanıyor.

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