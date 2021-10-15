Olimpia Milano - Anadolu Efes: 75 - 71 | MAÇ SONUCU - ÖZET

THY Euroleague'in 4. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda İtalya temsilcisi Olimpia Milano ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı Anadolu Efes, 75 - 71 kaybederek 4. maçında 4. mağlubiyetini aldı.
SKOR TABLOSU
1. PERİYOT: OLIMPIA MILANO 16 - 21 ANADOLU EFES
2. PERİYOT: OLIMPIA MILANO 42 - 36 ANADOLU EFES
3. PERİYOT: OLIMPIA MILANO 63 - 49 ANADOLU EFES
4. PERİYOT: OLIMPIA MILANO 75 - 71 ANADOLU EFES
Ergin Ataman'ın öğrencileri daha önce oynadığı ilk 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı.
İşte Anadolu Efes'in geriden kalan 3 karşılaşmada aldığı sonuçlar:
Real Madrid 82-69 Anadolu Efes
Anadolu Efes 96-100 CSKA Moskova
ASVEL 75-73 Anadolu Efes.