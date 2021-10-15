Haberler THY EuroLeague Olimpia Milano - Anadolu Efes: 75 - 71 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Olimpia Milano - Anadolu Efes: 75 - 71 | MAÇ SONUCU - ÖZET

THY Euroleague'in 4. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda İtalya temsilcisi Olimpia Milano ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı Anadolu Efes, 75 - 71 kaybederek 4. maçında 4. mağlubiyetini aldı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma 23:25 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma 23:27
Olimpia Milano - Anadolu Efes: 75 - 71 | MAÇ SONUCU - ÖZET

THY Euroleague'in 4. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda İtalya temsilcisi Olimpia Milano ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı Anadolu Efes, 75 - 71 kaybederek 4. maçında 4. mağlubiyetini aldı.

SKOR TABLOSU

1. PERİYOT: OLIMPIA MILANO 16 - 21 ANADOLU EFES
2. PERİYOT: OLIMPIA MILANO 42 - 36 ANADOLU EFES
3. PERİYOT: OLIMPIA MILANO 63 - 49 ANADOLU EFES
4. PERİYOT: OLIMPIA MILANO 75 - 71 ANADOLU EFES

Ergin Ataman'ın öğrencileri daha önce oynadığı ilk 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı.

İşte Anadolu Efes'in geriden kalan 3 karşılaşmada aldığı sonuçlar:

Real Madrid 82-69 Anadolu Efes

Anadolu Efes 96-100 CSKA Moskova

ASVEL 75-73 Anadolu Efes.

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