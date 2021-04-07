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’de son hafta heyecanı

’de son hafta heyecanı yaşanacak. Hafta ile -Villeurbanne takımları arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak. Beko evinde İspanyol ekibi ile karşılaşacak. de İtalya deplasmanında ile oynayacak.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 10:29
THY Euroleague’de son hafta heyecanı

'de 34. ve son hafta heyecanı yarın ve 9 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerin sona ermesinin ardından ilk 8 arasında yer alacak takımlar ve eşleşmeler de belli olacak.

Beko evinde İspanyol ekibi ile karşılaşacak. de İtalya deplasmanında ile oynayacak. Hafta ve normal sezon Barcelona - maçı ile sona erecek. Anadolu Efes ile Fenerbahçe daha önce play-off oynamayı garantilemişti. 2020-2021 Euroleague Final-Four organizasyonu 28-30 Mayıs tarihlerinde 'nın şehrinde düzenlenecek.
THY Euroleague'de son hafta programı şöyle:

8 NİSAN PERŞEMBE

20.00 - -Villeurbanne
20.00 -
20.45 - Real Madrid
21.00 -
22.00 Valencia Basket - Baskonia Vitoria Gasteiz

9 NİSAN CUMA

20.00 Zenit Saint Petersburg - Maccabi Tel Aviv
21.00 Olympiakos - Khimki Moskova
21.45 Olimpia Milano - Anadolu Efes
22.00 FC Barcelona - Bayern Münih

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