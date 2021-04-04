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'de Türk derbisi ihtimali! ve ...

'de temsilcilerimiz ve , isimlerini son 8'e yazdırmayı garantilemişti. Ligde bitime son bir maç kala play-off turunda Beko ve Anadolu eşleşmesi ihtimali ortaya çıktı. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 17:01
EuroLeague'de Türk derbisi ihtimali! Fenerbahçe ve Anadolu Efes...

'de normal sezonun bitimine artık sadece 1 hafta kaldı. 'in ilk 3'ü garantilediği ligde 'nun durumu ise son haftanın ardından netleşecek. Geçtiğimiz hafta ilk 8'e kalmayı garantileyen sarı-lacivertli ekibin, ilk 4 içinde yer alıp çeyrek finalde saha avantajına sahip olması için son maçında 'i devirmesi, aynı durumda Anadolu 'in de Milano deplasmanından galibiyetle dönmesi gerekiyor.

Milano ile şu anda aynı galibiyet sayısına sahip olup, ikili averajlar da eşit olsa da genel averajda üstün durumdaki , sıralamada üstte yer alıyor. Fenerbahçe ilk 4'e girerse, çeyrek finalde rakibi ya da Milano oluyor.

Bir maç eksiği bulunan 'nın kalan iki karşılaşmasının sahasında iddialarını yitirmiş ve ile olduğunu, dolayısıyla da Efes'in Ruslar'ı geçmesinin zor gözüktüğünü, büyük olasılıkla ligi 3. sırada tamamlayacağını düşünürsek, Fenerbahçe'nin son maçı kaybetmesi durumunda iki Türk takımın birbirine rakip olabiliyor. 8. olma ihtimali kalmayan Fenerbahçe, Milano maçını kaybetmesi durumunda 6. ya da 7. oluyor. 6. bitirmesi durumunda Anadolu Efes, 7. bitirmesi durumunda da CSKA ile eşleşmesi yüksek olasılık.

Fenerbahçe Beko için çok önemli olan maçı, İspanyollar için de kader mücadelesi niteliği taşıyor. Real Madrid kaybederse ve bir maçı eksik olan sahasında oynayacağı Panathinaikos ile karşılaşmalarını kazanırsa, İspanyollar play-off'ların dışında kalıyor.

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