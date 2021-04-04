EuroLeague'de Türk derbisi ihtimali! Fenerbahçe ve Anadolu Efes...

Euroleague'de normal sezonun bitimine artık sadece 1 hafta kaldı. Anadolu Efes'in ilk 3'ü garantilediği ligde Fenerbahçe Beko'nun durumu ise son haftanın ardından netleşecek. Geçtiğimiz hafta ilk 8'e kalmayı garantileyen sarı-lacivertli ekibin, ilk 4 içinde yer alıp çeyrek finalde saha avantajına sahip olması için son maçında Real Madrid'i devirmesi, aynı durumda Anadolu Efes'in de Milano deplasmanından galibiyetle dönmesi gerekiyor.

Milano ile Fenerbahçe şu anda aynı galibiyet sayısına sahip olup, ikili averajlar da eşit olsa da genel averajda üstün durumdaki İtalyanlar, sıralamada üstte yer alıyor. Fenerbahçe ilk 4'e girerse, çeyrek finalde rakibi Bayern Münih ya da Milano oluyor.

Bir maç eksiği bulunan CSKA'nın kalan iki karşılaşmasının sahasında iddialarını yitirmiş Panathinaikos ve Asvel ile olduğunu, dolayısıyla da Efes'in Ruslar'ı geçmesinin zor gözüktüğünü, büyük olasılıkla ligi 3. sırada tamamlayacağını düşünürsek, Fenerbahçe'nin son maçı kaybetmesi durumunda iki Türk takımın birbirine rakip olabiliyor. 8. olma ihtimali kalmayan Fenerbahçe, Milano maçını kaybetmesi durumunda 6. ya da 7. oluyor. 6. bitirmesi durumunda Anadolu Efes, 7. bitirmesi durumunda da CSKA ile eşleşmesi yüksek olasılık.

Fenerbahçe Beko için çok önemli olan Real maçı, İspanyollar için de kader mücadelesi niteliği taşıyor. Real Madrid kaybederse ve bir maçı eksik olan Zenit sahasında oynayacağı Panathinaikos ile Maccabi karşılaşmalarını kazanırsa, İspanyollar play-off'ların dışında kalıyor.