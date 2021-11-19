Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Monaco: 98-77 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Anadolu Efes - Monaco: 98-77 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague'de heyecan çift maç haftasıyla devam etti. Temsilcimiz Anadolu Efes sahasında Monaco'yu konuk etti. Lacivert beyazlılar, baştan sona önde götürdüğü karşılaşmayı 98-77 kazanmasını bildi. Anadolu Efes böylelikle Alba Berlin ve Olympiakos'un ardından Monaco'yu da devirerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 21:50 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 00:30
Anadolu Efes - Monaco: 98-77 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague'de heyecan çift maç haftasıyla devam etti. Temsilcimiz Anadolu Efes sahasında Monaco'yu konuk etti. Lacivert beyazlılar, baştan sona önde götürdüğü karşılaşmayı 98-77 kazanmasını bildi. Anadolu Efes böylelikle Alba Berlin ve Olympiakos'un ardından Monaco'yu da devirerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Anadolu Efes bu sonucun ardından 11. maçında 5. galibiyetini alırken Monaco da 5 galibiyette kaldı.

ÇEYREK SONUÇLARI

1. ÇEYREK SONUCU Anadolu Efes 24-20 Monaco
2. ÇEYREK SONUCU Anadolu Efes 58-40 Monaco
3. ÇEYREK SONUCU Anadolu Efes 73-61 Monaco
4. ÇEYREK SONUCU Anadolu Efes 98-77 Monaco

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