Anadolu Efes - Monaco: 98-77 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague'de heyecan çift maç haftasıyla devam etti. Temsilcimiz Anadolu Efes sahasında Monaco'yu konuk etti. Lacivert beyazlılar, baştan sona önde götürdüğü karşılaşmayı 98-77 kazanmasını bildi. Anadolu Efes böylelikle Alba Berlin ve Olympiakos'un ardından Monaco'yu da devirerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Anadolu Efes bu sonucun ardından 11. maçında 5. galibiyetini alırken Monaco da 5 galibiyette kaldı.

ÇEYREK SONUÇLARI

1. ÇEYREK SONUCU Anadolu Efes 24-20 Monaco

2. ÇEYREK SONUCU Anadolu Efes 58-40 Monaco

3. ÇEYREK SONUCU Anadolu Efes 73-61 Monaco

4. ÇEYREK SONUCU Anadolu Efes 98-77 Monaco



